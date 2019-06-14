«Малышева засоряет эфир экскрементами»: о «детях-кретинах»

Москва, , 10:32 — REGNUM То, что говорит в своей программе «Жить здорово» телеведущая Елена Малышева, одобрено руководством Первого канала, поэтому здесь нужно не о Малышевой вести речь, а о сетке передач «первой кнопки», которая уже давно не является ориентиром для здоровой психики, считает психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM скандальные слова телеведущей, назвавшей больных детей «кретинами» и «идиотами», она отметила:

«И «кретины», и «идиоты» — это бывшие медицинские термины, устаревшие, хотя в прошлом ими активно пользовались медики. Поскольку Малышева считает себя медиком, она считает возможным использовать эту терминологию в медицинских рамках. Но с точки зрения морали Малышева не права. Появление её программы на Первом канале в целом — вред её для зрителей, провокационность на грани скандалов, — это в целом общая политика Первого канала. То, чем она занимается в своей программе — одобрено руководством.

Здесь нужно не о Малышевой вести речь, а о сетке передач Первого канала, как опасной для психики большинства российских пользователей телевизора. Кнопка «1» — показатель первостепенной важности информации. Это как «Сбербанк» — люди привыкли в советское время ходить в сберкассу, и то, что сейчас «Сбербанк» — это просто частный и очень нелояльный к основной линии политики страны банк, не останавливает большинство населения от пользования его услугами как основного.

Так же и с «первой кнопкой» — главный, партийный, первый канал страны: ему доверяют и смотрят. Если же разобрать его ветку вещания по степени негативного влияния на большинство людей, его смотрящих, становится ясно, что это либо провокация, либо бездумное отношение руководства телевизионными эфирами, тех чиновников, которые должны следить за наполняемостью информационного шума.

«Пусть говорят», «Модный приговор», «Малышева», бесконечные «Льды» и «Голоса», КВН, «Давай поженимся», «Ургант», «Мужское-женское» — какой-то адский шлак для заполнения головы телезрителя опилками. Телевидение в России вообще выходит за грани разума. По «России» идет 15 сезон сериала «Мухтар», хотя по законам жизни и смерти Мухтар уже давно должен был уйти на заслуженный покой в собачий рай. Это общая тенденция телевидения в целом, но остальные каналы хотя бы не претендуют на первую кнопку.

В Англии есть поговорка — «счастливая собака — воспитанная собака». Поговорка не про собак. Означает она то, что любой здоровой психике нужны здоровые ориентиры. Первый канал — не ориентир. Потому то, что болтает Малышева, как бы ни было псевдонаучно, — несерьезно, как и вся политическая линия демократического телевидения в России. В сотый раз в своих публичных выступлениях говорю об общей идеологии информационного поля страны: пока его нет — Малышева засоряет эфир экскрементами в прямом смысле».

Напомним, тему «Откуда берутся дети-кретины» телеведущая Елена Малышева предложила обсудить в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. При этом в заставке программы было написано «Мой ребенок — идиот». Тема спровоцировала широкий общественный резонанс, от Малышевой за слова о больных детях потребовали извинений.

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