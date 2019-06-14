В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера

Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Квест-директор игры Cyberpunk 2077 Матуеш Томашкевич рассказал о возможностях создания персонажа в предстоящем проекте. Так, у геймеров появится возможность создать себе персонажа-трансгендера, сообщил Gamasutra 13 июня.

CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа. Игроки смогут настроить физиологические особенности своего протагониста и голос. Таким образом, персонаж будет полностью соответствовать как биологическому полу, так и гендерной идентичности, заложенными геймером.

При этом ранее разработчики уклонялись от комментариев по поводу возможности создания персонажей-трансгендеров. Томашкевич поделился новыми подробностями в связи с недавней агрессией игрового сообщества в адрес внутриигровой рекламы Cyberpunk 2077, изображающей персонажа-транссексуала.

Напомним, на одном из рекламных плакатов в игре Cyberpunk 2077 изображён транссексуал, рекламирующий выдуманный напиток ChroManticore. Художник, нарисовавший постер, Касия Редесюк заявила, что подобные изображения полностью обусловлены миром игры. В Cyberpunk 2077 многие люди не соответствуют принятым гендерным нормам, а некоторые из них любят демонстрировать свои модифицированные тела публично.

Читайте ранее в этом сюжете: Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?