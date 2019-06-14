Граждане назвали союзников и врагов России

Москва, , 11:42 — REGNUM Граждане РФ считают наиболее близкими друзьями и союзниками России такие государства, как Белоруссия (62%), Китай (42%) и Казахстан (38%). Таковы результаты опроса, проведённого «Левада-центром».

Также в число главных союзников России входят Армения (22%), Азербайджан (16%), Сирия, Индия (по 14%), Венесуэла (11%), Вьетнам (10%), Куба, Узбекистан, Турция, Киргизия (по 9%).

По мнению большинства граждан РФ, в пятёрку стран наиболее недружественно, враждебно настроенных по отношению к России входят: США (67%), Украина (40%), Великобританию (38%), Латвию (27%) и Литва (26%).

Также враждебно относятся к России такие страны, как Польша (22%), Германия (18%), Эстония (12%), Грузия (11%) и Канада (9%).

Стоит отметить, что США и Украину граждане РФ стали реже отмечать среди враждебных государств.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 респондентов старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению социолога Дениса Волкова, неприязненные настроения граждан РФ стимулирует конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.

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