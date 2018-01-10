Какие страны жители РФ видят врагами России: опрос

Москва, , 10:02 — REGNUM Наибольшую угрозу для России представляют такие страны, как США и Украина. Именно они по-прежнему остаются, по мнению граждан РФ, самыми главными врагами страны. Таковы результаты опроса, проведённого «Левада-центром» в начале декабря 2017 года.

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Главная военная угроза России исходит от США и Украины: опрос

Так, в том, что США являются врагом для России, убеждены 68% респондентов, 29% высказались за Украину, а 14% считают врагом Евросоюз. Затем идут бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%).

Отметим, что практически на последние места отошли сторонники фундаментального ислама и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Врагов в них для России видят всего 5% респондентов. Менее 1% воспринимают как врагов чеченских боевиков.

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23% респондентов считают, что «наша страна окружена врагами со всех сторон», 21% называют самыми опасными врагами России «скрытых, внутренних».

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77% жителей России считают свою жизнь счастливой

По мнению социолога «Левада-центра» Дениса Волкова, неприязненные настроения россиян стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.

Как сообщало ИА REGNUM, полгода назад среди наиболее недружественно, враждебно настроенных по отношению к России стран граждане РФ назвали США (69%), Украину (50%), Германию, Латвию, Литву (по 24%) и Польшу (21%). Таковы результаты опроса, опубликованного «Левада-центром» летом 2017 года.

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