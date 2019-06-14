Появление Киану Ривза в игре Cyberpunk 2077 не будет эпизодическим

Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM Киану Ривзу досталась одна из главных ролей в игре Cyberpunk 2077. Об этом журналистам на выставке E3 сообщил генеральный директор студии CD Projekt RED Марчин Ивинский.

Он сказал, что персонаж Ривза будет сопровождать главного героя почти всю игру. При этом он не будет компаньоном, а, скорее, чем-то вроде призрака в голове. Ивинский отметил, что актёр поучаствовал в записи множества диалогов для игры, по показателю их объема его персонаж является вторым после протагониста. Глава CD Projekt RED добавил: команде проекта и Ривзу понадобилось 15 дней для того, чтобы произвести все аудиозаписи.

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Напомним, персонаж Киану Ривза впервые появился в трейлере Cyberpunk 2077, который студия показала на выставке E3 2019. Актер вышел на сцену после демонстрации ролика, что вызвало бурную реакцию фанатов.

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