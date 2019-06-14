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Фанаты No Man’s Sky расстрогали разработчиков акцией благодарности

Общество

Они выкупили билборд рядом с офисом Hello Games

Гилфорд, Великобритания, 14 июня 2019, 10:25 — REGNUM  Фанаты No Man’s Sky купили билборд и разместили на нём слова благодарности студии Hello Games, являющейся разработчиком игры. Об этом 14 июня на своей странице в Twitter сообщил глава компании Шон Мюррей.

https://twitter.com/NoMansSky/status/1139255142744829952

«Наше коммьюнити арендовало билборд около нашего офиса для того, чтобы сказать «Спасибо Вам». О. Мой. Бог.», — написал Мюррей.

Впоследствии выяснилось, что средства для акции были собраны фанатами на платформе GoFundMe. Стоит отметить, что им удалось собрать около $3 тыс., что превысило необходимую сумму. В итоге они решили потратить остаток на пиво и еду, которые будут отправлены в офис Hello Games.

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Напомним, релиз No Man’s Sky состоялся в августе 2016 года. Игра выполнена с помощью технологии процедурной генерации. После релиза она подверглась критике, однако Hello Games продолжила работу по её совершенствованию, в итоге выпустив дополнения, которые понравилось геймерам.

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