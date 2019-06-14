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Девушка из США пожаловалась в сети на измену парня и пожалела об этом

Общество

Пользователи не простили ей последующего решения о возобновлении отношений

Ленсинг, США, 14 июня 2019, 10:54 — REGNUM  В соцсетях обсуждают историю молодой девушки из США, которая некоторое время назад пожаловалась пользователям интернета на измену своего парня. В итоге ей пришлось сполна прочувствовать, что такое стать объектом для насмешек миллионной аудитории.

https://twitter.com/kyliegriswold97/status/1134837375761301504

Девушку зовут Кайли Грисволд. После того, как молодой человек изменил ей, она зашла на его страницу и опубликовала от его имени разоблачающие записи. В итоге девушка стала очень популярной, её публикации в Twitter стали набирать десятки тысяч просмотров, многие выражали ей поддержку.

Но в итоге Кайли помирилась со своим парнем и разместила соответствующую публикацию, чего пользователи ей не простили. В интервью журналистам портала BuzzFeed она призналась, что уже устала отвечать на оскорбления.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи соцсети «ВКонтакте» запустили движение #KotexСексизм. Они протестуют против ограничений, изложенных в правилах получения стикеров от известного производителя гигиенических товаров для женщин.

Читайте ранее в этом сюжете: Интернет-пользователи восстали против женской акции Kotex во «ВКонтакте»

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