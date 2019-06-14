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Работа Instagram полностью восстановлена после сбоя

Общество

Сбой в работе соцсети произошел в ночь на 14 июня

Менло-Парк, США, 14 июня 2019, 08:15 — REGNUM  Работа соцсети Instagram полностью восстановлена после сбоя, говорится 14 июня в сообщении компании в Twitter.

«Мы полностью восстановились и приносим извинения за этот сбой», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 июня пользователи социальной сети по всему миру жаловались на работу Instagram. Так, сообщалось о проблемах со входом в аккаунт и обновлением ленты.

Отметим, что ранее сбой в работе Instagram произошел в середине мая, пользователи сообщали о проблемах при просмотре новостной ленты, а также о трудностях при отображении web-версии соцсети.

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