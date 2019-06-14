Футболисты «Ангушта» получили зарплату после проверки прокуратуры Ингушетии

Магас, , 10:42 — REGNUM Прокуратура Ингушетии вмешалась в ситуацию с долгами по заработной плате футболистам и сотрудникам футбольного клуба «Ангушт». С жалобой на задолженность обратились в надзорный орган 50 работников клуба, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе прокуратуры.

Общая сумма невыплаченных денежных средств составила более 3,8 млн рублей. После проверки прокуратуры было возбуждено два дела об административном правонарушении по статье КоАП «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». В настоящее время заработная плата работникам выплачена в полном объеме.

Напомним, о финансовых проблемах команды ранее сообщал спортивный директор «Ангушта» Руслан Аспиев. По его словам, из-за них футбольный клуб не смог пройти лицензирование на следующий спортивный сезон 2019−2020 годов. В прошедшем сезоне команда заняла предпоследнее, 14-е место в зоне «Юг», пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, Аспиев рассказал о возможном создании команды под названием «Ангушт», которая будет участвовать в любительской лиге. В случае появления спонсора через два года в регионе может быть возрожден профессиональный футбол.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года ушел в отставку главный тренер футбольного клуба «Ангушт» Арслан Халимбеков. Причиной такого решения стали долги по зарплате членов футбольного клуба.