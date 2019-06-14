Родители просят Путина обратить внимание на министра образования Татарии

Казань, , 04:48 — REGNUM Родительское сообщество Татарии в преддверии прямой линии Владимира Путина готовит пакет претензий «к местной системе образования», планируя поднять широкий круг вопросов — от высокой абонентской платы за муниципальные детсады до отсутствия льготных проездных для школьников и студентов в республике, и соответствия занимаемой должности образовательным министром региона. Соответствующие планы обсуждаются в официальной группе движения «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ежегодная прямая линия с президентом РФ запланирована на 20 июня 2019 года. Общение главы государства в данной форме проходит, начиная с 2001 года.

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«Статистика обращений имеет колоссальное значение. Пускай президент лично и не ответит на наши вопросы, но тысячи обращений из Татарстана с претензиями к местной системе образования обязательно дадут эффект», — отмечают администраторы сообщества.

В списке основных проблем системы образования региона перечислены высокая абонентская плата в детских садах, обязательная шестидневная учебная неделя в школах, неподходящий для русскоязычных детей учебный план в 99% школ республики с тремя уроками «родного псевдорусского языка», катастрофическая нехватка мест для детей в яслях и в группах от 1,5 до трёх лет, поборы в школах и детсадах, отсутствие льготных проездных билетов для школьников и студентов, оплата охраны школ за счёт родителей, отсутствие игрового оборудования на детских площадках в детсадах. Есть в списке и вопрос соответствия занимаемой должности министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госсовета Бурганов пришёл на пост министра образования и науки республики в декабре 2017 года вместо «заплатившего» должностью за языковой скандал Энгеля Фаттахова. Уже в августе 2018 года новый министр отметился в крупном скандале. На августовском педсовете при обсуждении преподавания родных языков он заявил, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…». Родители возмутились подобной трактовке их прав и обратились в прокуратуру с жалобой, требуя в том числе проверить Бурганова на соответствие занимаемой должности. Сам министр заявил, что его неверно поняли тогда, а надзорное ведомство отказалось возбуждать административное производство, ограничившись предостережением «о недопустимости нарушения федерального законодательства об образовании».

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Между тем в системе образования действительно не мало проблем, требующих решения. То, что в Татарии одна из самых высоких абонентских плат за детсад, было признано и на федеральном уровне. Дмитрий Медведев в начале мая 2019 года дал поручение властям региона совместно с Минпросвещения РФ разработать предложение о снижении платы до среднероссийского уровня.

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Но, если по детсадам есть шанс проблему решить, то с льготными проездными для школьников и студентов, пока вопрос открыт. С 2010 года в Казани, где базируется наибольшее число высших и средних учебных заведений, вместо льготного проездного действует транспортный грант, выделяемый лишь 4% студентов. Данная схема проблему не закрывает, а после отмены в 2019 году общего проездного на 50 поездок стоимостью 750 рублей и заменой его на проездной в два раза дороже и на 100 поездок, ситуация ещё больше обострилась. Студенты и родители школьников писали открытые обращения к властям с просьбой ввести льготы, но власти в комментариях СМИ заявили о необходимости на эти цели 1,5 млрд рублей. Вопрос так и остался не решён, льготного проездного для школьников и студентов всё ещё нет.

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