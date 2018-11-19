«Министр отделался лёгким испугом»: языковой конфликт в Татарии

Казань, , 04:42 — REGNUM Прокуратура Татарии, проведя проверку по жалобе родительского сообщества на слова главы министерства образования и науки РТ Рафиса Бурганова, на августовском педсовете при обсуждении преподавания родных языков заявившего, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…», вынесла отказ в возбуждении административного дела, но чиновник был «предостережен о недопустимости нарушения федерального законодательства об образовании», ему также было «внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства». Официальный ответ обнародован в родительском сообществе республики, которое и потребовало привлечь министра к ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, после череды прокурорских проверок в октябре 2017 года у родителей школьников Татарии появилась возможность выбрать в качестве родного языка не только татарский, как было ранее, но и иной язык. Свыше 115 тыс. родителей выбрали в этом статусе русский язык. Спустя почти год, в августе 2018 года, на большом педсовете республики при обсуждении вопроса преподавания родных языков новый глава минобрнауки РТ, пришедший в декабре 2017 года на смену «заплатившего» должностью за языковой скандал Энгелю Фаттахову, Рафис Бурганов сделал заявление, которое вызвало конфликт. В своём выступлении он использовал фразы о том, что «не все одинаково понимают, что такое добровольный выбор…», а также добавил, что «когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…». Подобные высказывании родители сравнили с «превышением должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку» и потребовали у надзорных ведомств провести проверку. Из Казанского кремля и от самого министра после развития конфликта и попадания истории в федеральную медиаповестку, начались оправдания, что его слова неправильно интерпретировали и не так поняли.

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В середине ноября 2018 года из прокуратуры Татарии «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ» получило официальный ответ.

«По результатам проверки вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.62 Ко АП РФ. Кроме того, приняты меры прокурорского реагирования, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки Республики Татарстан Бурганов Р.Т. предостережен о недопустимости нарушения федерального законодательства об образовании, внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — отмечается в документе, подписанным начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, старшим советником юстиции Ильдаром Исмагиловым с уточнением, что в случае несогласия с ответом, можно «обжаловать его вышестоящему прокурору и в судебном порядке».

Представители РоСТа отмечают, что, если перевести ответ на понятный язык, то «министр отделался лёгким испугом, но его строго попросили «следить за языком» и «больше не нарушать».