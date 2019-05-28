Преподавателей нового предмета в Казахстане подготовят бизнесмены — эксперт

Нур-Султан, , 16:05 — REGNUM Учителей для преподавания нового школьного предмета «Основы предпринимательства и бизнеса» в Алма-Ате подготовят сотрудники национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом 28 мая заявила эксперт отдела развития человеческого капитала филиала палаты в Алма-Ате Алия Нурушева, сообщает издание Informburo.

По её словам, предмет позволит сформировать у школьников «бизнес-мышление». В программу нового предмета вошли темы: экономическая терминология, составление бизнес-планов, основные формы предпринимательской деятельности, финансовая отчетность и другие.

Нурушева добавила, что предмет будет проходить два раза в неделю, всего 68 часов. Специалистов планируется подготовить из числа действующих преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Алма-Ате была представлена новая школьная дисциплина «Основы предпринимательства и бизнеса». Предмет планируется внедрить во всех школах республики в сентябре 2019 года.

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