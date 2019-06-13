Украина не будет повторять провокацию в Керченском проливе — Генштаб ВСУ

Киев, , 12:59 — REGNUM Вопрос о повторной попытке кораблей украинских ВМС пройти через Керченский пролив на повестке дня не стоит, заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак 13 июня в интервью «BBC Украина».

«Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — рассказал он.

Хомчак отметил, что разбор произошедшего с украинскими моряками ещё не завершён, однако Украина однозначно не намерена сдавать позиции в Азовском море.

Напомним, в конце 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и двинулись в сторону Керченского пролива. После того, как все предупреждения российских пограничников были проигнорированы, корабли были взяты штурмом, а их экипаж задержан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов подал заявление в государственное бюро расследований, в котором изложил информацию о том, что «частичное» военное положение», объявленное вскоре после провокации Украины в Чёрном море, могло быть попыткой действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко сорвать выборы и захватить власть в стране.

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