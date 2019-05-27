Претензии к НАТО: убытки Украины от провокации в Керченском проливе

Москва, , 14:36 — REGNUM Вероятно, что названные данные об убытках Украины, связанные с провокацией в районе Керченского пролива, — это прямые потери из-за снижения активности судов в портах Мариуполя и Бердянска, а также потери судовладельцев и бизнеса,. Не исключено, что показатели завышены с целью частичного сокращения показателей доходности для налоговой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Если говорить о причинах провокации, то здесь, более вероятно, основным резоном является интерес НАТО в установлении своих пунктов наблюдения за ситуацией возле Крымского моста. Уже с апреля активно обсуждается вопрос, что НАТО намерено обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе (2 апреля заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон). То есть сначала создали конфликт, чтобы сейчас героически спасать ситуацию», — считает эксперт.

По сути, по его мнению, если говорить о ситуации вокруг Керченского пролива, вред экономике Украины наносит наличие Крымского моста при неграмотной внешней политике.

«Так, мост уже давно ограничивал проходимость судов, что, в свою очередь, снизило экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов. А вот вопрос внешней политики обусловил выбор партнеров и недругов, из-за чего еще с 2014 года и тянется период «экономических неудач» Украины», — полагает Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в соцсети написал, что убытки Украины, связанные с провокацией в районе Керченского пролива, составили 260 млн грн или около $10 млн.

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