Порошенко подозревают в госизмене из-за Керченского инцидента

Киев, , 14:18 — REGNUM На Украине начали расследовать возможную госизмену бывшего президента Петра Порошенко. Речь идет об инциденте в Керченском проливе, написала первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко 21 мая в соцсети Facebook.

Три украинских военных корабля 25 ноября 2018 года прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива и были впоследствии задержаны российскими пограничниками. Порошенко, говорится в поданном против него заявлении, попытался ввести в стране военное положение и для этого отправил моряков в Керченский пролив.

Заявление подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который недавно вернулся в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Керченском проливе были задержаны 24 украинских моряка. Они до сих пор остаются в московском СИЗО. Суд продлил срок содержания их под стражей до 24 июля.

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