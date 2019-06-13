ГД более двух лет не может упростить обжалование штрафов ГИБДД – Миронов

Москва, , 12:17 — REGNUM В «Справедливой России» настаивают на упрощении обжалования штрафов за нарушения ПДД и напоминают депутатам от «Единой России», что законопроект уже находится на рассмотрении нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

«Коллеги из «Единой России» заявили о планах внести в Госдуму законопроект об электронном обжаловании штрафов ГИБДД. Напомню коллегам, что подобный законопроект внесен нашей фракцией еще в октябре 2017 года, и до сих пор Госдума не удосужилась его рассмотреть», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он призвал поддержать инициативу депутатов своей фракции.

Внесенный в Госдуму законопроект позволяет в электронной форме обжаловать постановления об административных правонарушениях, вынесенные на основе данных технических средств с функциями фото‑ и видеозаписи, работающих в автоматическом режиме. Речь идет, в первую очередь, о видеокамерах, фиксирующих нарушения на дорогах.

Сейчас обжаловать штрафы можно только в «явочном» порядке, хотя штрафы направляются как в бумажном, так и электронном виде.

По мнению парламентариев, логичным было бы дать возможность обжалования штрафов в электронном виде, например, через портал госуслуг.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») сообщил о намерении внести в нижнюю палату парламента законопроект, упрощающий процедуру обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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