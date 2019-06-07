Пятница, 7 Июня 2019 года
11:17:41 МСК

Законопроект о правах на видеофиксацию нарушений ПДД готовится в Госдуме

Общество

Законными будут признаваться только те нарушения, которые зафиксированы комплексами, принадлежащими государству

Москва, 7 июня 2019, 11:17 — REGNUM  Законопроект, предполагающий передачу государству исключительных прав на видеофиксацию нарушений ПДД, разрабатывается в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

«ЛДПР внесет в действующее законодательство поправки, согласно которым вводится полный запрет на фиксацию нарушений Правил дорожного движения мобильными и стационарными техническими средствами, принадлежащими коммерческим фирмам», — сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Эти частные структуры не с нарушениями ПДД борются, а с помощью камер зарабатывают на штрафах, отметил парламентарий.

«Поэтому законными будут признаваться только те нарушения, которые зафиксированы комплексами, принадлежащими государству. Пора закончить этот беспредел, творимый недобросовестными концессионерами-коммерсантами», — подчеркнул он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить