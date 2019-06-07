Законопроект о правах на видеофиксацию нарушений ПДД готовится в Госдуме

Москва, , 11:17 — REGNUM Законопроект, предполагающий передачу государству исключительных прав на видеофиксацию нарушений ПДД, разрабатывается в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

«ЛДПР внесет в действующее законодательство поправки, согласно которым вводится полный запрет на фиксацию нарушений Правил дорожного движения мобильными и стационарными техническими средствами, принадлежащими коммерческим фирмам», — сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Эти частные структуры не с нарушениями ПДД борются, а с помощью камер зарабатывают на штрафах, отметил парламентарий.

«Поэтому законными будут признаваться только те нарушения, которые зафиксированы комплексами, принадлежащими государству. Пора закончить этот беспредел, творимый недобросовестными концессионерами-коммерсантами», — подчеркнул он.