В Петербурге ночью отрепетировали «Алые паруса»

Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В ночь на 13 июня на Неве состоялась репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Его «главным героем» и символом праздника в этом году станет бриг «Россия».

Согласно действующим правилам, в дни общегосударственных праздников мосты через большую Неву не разводятся. Однако для репетиции «Алых парусов» было сделано исключение — Троицкий мост развели, и корабль под алыми парусами несколько раз прошел под ним, отработав свой сценарий во время предстоящего праздника.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», посмотреть на репетицию пришли сотни горожан, однако большинство о ней не знали и были приятно удивлены. Они активно делились своими впечатлениями в соцсетях. Горожане и туристы также увидели репетицию флайборд-шоу.

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Бриг «Россия» прибыл в Петербург 21 мая. Он ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта.

Праздник выпускников состоится в ночь с 23 на 24 июня 2019 года. В «Алых парусах», как ожидается, примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города на Неве.

Как сообщалоИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году. С тех пор он проводится ежегодно в конце июня.

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