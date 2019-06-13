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В Петербурге ночью отрепетировали «Алые паруса»

Общество

Праздник состоится в ночь с 23 на 24 июня

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В Петербурге ночью отрепетировали «Алые паруса»
Дарья Драй © ИА REGNUM
В ожидании салютв

Санкт-Петербург, 13 июня 2019, 10:26 — REGNUM  В ночь на 13 июня на Неве состоялась репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Его «главным героем» и символом праздника в этом году станет бриг «Россия».

Согласно действующим правилам, в дни общегосударственных праздников мосты через большую Неву не разводятся. Однако для репетиции «Алых парусов» было сделано исключение — Троицкий мост развели, и корабль под алыми парусами несколько раз прошел под ним, отработав свой сценарий во время предстоящего праздника.

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Алый парус вместо салюта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алый парус вместо салюта
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Алые паруса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алые паруса

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», посмотреть на репетицию пришли сотни горожан, однако большинство о ней не знали и были приятно удивлены. Они активно делились своими впечатлениями в соцсетях. Горожане и туристы также увидели репетицию флайборд-шоу.

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Зрители
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители
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Алый парус вместо салюта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алый парус вместо салюта

Читайте ранее в этом сюжете: Бриг «Россия» готовится к празднику «Алые паруса» в Петербурге

Бриг «Россия» прибыл в Петербург 21 мая. Он ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта.

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Алые паруса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алые паруса
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Алые паруса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алые паруса

Праздник выпускников состоится в ночь с 23 на 24 июня 2019 года. В «Алых парусах», как ожидается, примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города на Неве.

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Алые паруса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алые паруса

Как сообщалоИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году. С тех пор он проводится ежегодно в конце июня.

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Алые паруса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алые паруса

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regnum author Дарья Драй
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Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
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