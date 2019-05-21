Бриг «Россия» готовится к празднику «Алые паруса» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Парусник «Россия», который в 2019 году станет главным символом праздника выпускников «Алые паруса» — сегодня, 21 мая, пришел из Кронштадта и пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге, сообщили ИА REGNUM организаторы предстоящего события.

В ночь с 23 на 24 июня бриг под алыми парусами появится в акватории Невы, ознаменовав кульминацию праздника, признанного одним из лучших событий Европы.

«Алые паруса «России» — это почти 900 квадратных метров ткани. При выходе в открытое море ветер может разогнать корабль до 16 узлов — максимальных скоростей, возможных для парусных судов подобного класса», — пояснили организаторы.

В 2019 году в празднике «Алые паруса», как ожидается, примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города на Неве.

Основная площадка праздника традиционно разместится на Дворцовой площади, а дополнительные — на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году. С тех пор он проводится ежегодно в конце июня.

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