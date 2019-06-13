В России появятся электронные дипломы о высшем образовании

Москва, , 08:00 — REGNUM Российские вузы к 2021 году могут начать выдавать электронные дипломы. Об этом 13 июня сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

По имеющейся информации, тестирование системы начнется уже в 2019 году в пяти университетах, в 2020-м к программе присоединятся ещё 15 вузов. Отмечается, что электронные дипломы будет невозможно подделать. Издание пишет, что сейчас в России признаки фальсификации можно найти примерно у трети документов, подтверждающих факт получения высшего образования.

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В мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что в Дагестане был разоблачён врач, три года работавший по поддельному диплому о высшем образовании. Он занимался диагностикой пациентов на аппарате УЗИ в одной из частных клиник.

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