В Калуге планируют построить IT-кампус

Калуга, , 21:12 — REGNUM В Калужской области более одной тысячи человек обучается в сфере информационных технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве цифрового развития.

По данным ведомства, согласно прогнозу в течение ближайших нескольких лет экономике региона потребуются работники IT-сферы, в первую очередь программисты, системные администраторы и специалисты по защите информации. Для эффективной организации подготовки кадров в данной сфере проводится обновление материально-технической базы образовательных организаций области, осуществляется взаимодействие с работодателями, дуальное обучение, совершенствуются образовательные программы и методы итоговой аттестации выпускников.

В 2018 году в области впервые был проведён демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills по четырем компетенциям, две из которых относятся к IT-сфере: «Веб-дизайн и разработка» и «IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

В Калужской области в 2013 году была открыта первая IТ-школа на базе ЗАО «Калуга Астрал», в 2014 году создано частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «КАМИН», работает программа Яндекс.Лицей. С 2014 года реализуется проект «Электронный гражданин», который направлен на обучение населения, в том числе старшего возраста, основам компьютерной грамотности.

Еще один проект — «Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий» (ИКТ Кластер). Одним из приоритетных направлений его работы является взаимодействие с учебными заведениями области с целью привлечения талантливой молодежи в IТ-сферу. Для этого создаются школы, учебные лаборатории, регулярно проводятся обучающие мероприятия (олимпиады, хакатоны). Кроме того, в планах — создание IТ-кампуса для одарённых детей.

Напомним, образовательные организации области — это 30 вузов и 23 средних специальных учебных заведений, которые осуществляют подготовку кадров более чем по 80 различным направлениям. Перечень профессий и специальностей, а также контрольные цифры приема ежегодно корректируются в соответствии с потребностями регионального рынка труда. В приоритете государственного управления стоит задача внедрения в повседневную жизнь IТ-технологий, информационных ресурсов, развития «умных городов». Это связано с реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», цель которой — качественные изменения жизни населения.

В частности, в ближайшие пять лет планируется увеличить в России количество специалистов, обученных по компетенциям цифровой экономики, с 30 тысяч до 270 тысяч человек.