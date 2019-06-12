В День России жителей Улан-Удэ накормили мясом яка и другими деликатесами

Улан-Удэ, , 14:29 — REGNUM На праздновании Дня России в Бурятии открыли Неделю туризма на Великом шелковом пути, в рамках которой в Улан-Удэ прошел гастрономический фестиваль «Вкус шелкового пути». Как передает пресс-служба правительства республики, свои блюда представили не только рестораны города, но и районы Бурятии.

К примеру, из Окинского района привезли тушенку из мяса яка, из Селенгинского — деликатесы из облепиховые. Тункинский район представил свои знаменитые большие чебуреки, Кабанский район — не менее знаменитый «Посольский» пирог.

«Мы своей кухней, особенно бурятской, выделяемся. Туризм — это то, что даёт нам возможность поделиться теми красотами, которые есть в республике. Это то, что даёт возможность привлечь гостей. И, конечно, туризм — это возможность республики развиваться», — заявил на открытии глава Бурятии Алексей Цыденов, поздравив жителей также с праздником.

Министр туризма республики Мария Бадмацыренова продолжила его мысль, отметив, что гастрономия станет сквозной темой недели туризма.

«Если Улан-Удэ — это высокая кухня Бурятии, то наши районы — это потрясающие гастрономические изыски: тункинские чебуреки, окинская тушенка, бичурская картошка — в каждом районе Бурятии есть, что показать. По исследованию всемирной Туристской организации 49% путешественников меняют своё представление о территории после знакомства с кухней», — отметила министр.

Как сообщало иа, сегодня День России отпраздновали в разных городах страны. Так, в Магадане центральным событием стал десятый фестиваль «Территория дружбы», в котором приняли участие представители 17 общественных объединений и землячеств. Они продемонстрировали свои костюмы, угостили колымчан национальными блюдами, танцевали и пели.

В Горном Алтае в рамках празднования прошёл фестиваль национальных культур «Мы — Россияне». В городе также прошли мастер-классы с участием мастеров народных художественных промыслов Республики Алтай: резьба по дереву, плетение из лозы, валяние из войлока, гончарное дело, аква-грим, бисероплетение. А в историческом центре сквере Екатеринбурга прошел праздник «Славим Россию и город», на котором 70 хоровых коллективов исполнили гимн России.

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