В центре Екатеринбурга 70 хоров исполнили Гимн России

Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM В Историческом сквере Екатеринбурга проходит праздник «Славим Россию и город», который приурочен ко Дню России. Открыл его Гимн Российской Федерации, который исполнили 70 хоровых коллективов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После исполнения гимна к собравшимся обратились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр столицы Среднего Урала Александр Высокинский. Также с приветствием выступил уроженец Свердловска, российский космонавт Сергей Прокофьев, который пожелал всем космического здоровья.

Затем прозвучала песня «Родина моя». Праздник продолжается.

Напомним, 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете республики. Теперь эта дата отмечается как День России.