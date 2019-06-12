День России в Горно-Алтайске: вручение паспортов и фестиваль нацкультур

Горно-Алтайск, , 09:35 — REGNUM Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин, несколько дней назад получивший официальную прописку в столице региона — Горно-Алтайске — подарил семерым школьникам незабываемые впечатления, вручив в торжественной обстановке первые в их жизни паспорта. Судя по тому, как вели себя герои торжества, происходящее они восприняли с волнением и радостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском управлении информационной политики.

Мероприятие проходило сегодня, 12 июня, в рамках праздновании Дня России и фестиваля национальных культур «Мы — Россияне». Главной площадкой праздника стал городской парк культуры и отдыха. Поздравляя жителей республики с праздничной датой, Олег Хорохордин, в частности, отметил, что Горный Алтай более 260 лет является частью огромной державы и более 25 лет — полноправным субъектом Российской Федерации.

«Наша сплоченность, наше единство — это не пустые слова, это глубокое внутреннее содержание», — заявил Олег Хорохордин.

То, что в День России Горно-Алтайск проводит фестиваль национальных культур «Мы — россияне», он назвал символичным.

«У наших народов много отличий, традиций, культурных особенностей, но при этом они составляют единое и нерушимое целое», — отметил врио алтайского губернатора и объявил праздник, посвященный Дню России, открытым.

Праздничная программа, посвящённая дню России, продолжается работой площадок, мастер-классов с участием мастеров народных художественных промыслов Республики Алтай: резьба по дереву, плетение из лозы, валяние из войлока, гончарное дело, аква-грим, бисероплетение.

Тем временем, сильные и быстрые участники готовятся к соревнованиям в народных спортивных играх и забавах: «Тебек» (набивание волана ногами), «Бой подушками», «Камчи» (выбивание плетью), «Мас-тарды» (перетягивание палки), «Шагай» (игра в кости), «Шашки», «Шатра», «Нарды» и другие.

Напомним, День России — 12 июня — государственный праздник, отмечается ежегодно со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (1992 год). Согласно недавнему опросу Фонда «Общественное мнение», большинство граждан РФ (70%) считают правильным, что День России отмечается как государственный праздник. При этом 62% опрошенных воспринимают День России как дополнительный выходной день.