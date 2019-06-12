В аэропорту Симферополя ввели талоны с изображением полотен Айвазовского

Симферополь, , 13:31 — REGNUM В Крыму авиапассажирам будут выдавать посадочные талоны с изображением полотен Ивана Айвазовского, в честь которого назван аэропорт Симферополя. Об этом 12 июня сообщил генеральный директор симферопольского аэропорта Евгений Плаксин во время торжественного присвоения воздушной гавани имени художника-мариниста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С сегодняшнего дня пассажиры аэропорта начнут получать посадочные талоны с изображением портрета художника и его картин. На них будут изображены картины художника «Закат над Ялтой» и «Море. Коктебель», — отметил Плаксин.

Он также отметил, что возле «зелёной стены» в холле терминала установили фотозону, стилизованную под одну из картин художника.

«Оформление нового терминала будет и дальше меняться в соответствии с разработанной ранее дизайн-концепцией. Зона отдыха станет выставочной, где будут представлены 15 репродукций работ художника. На привокзальной площади, на пересечении основных пешеходных путей, до конца года планируется установить металлический монумент с изображением портрета Айвазовского», — подчеркнул Плаксин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Крыму торжественно присвоили симферопольскому аэропорту имя выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского. На мероприятии присутствовала прапраправнучка художника Аманда Роджер и первые лица республики.

Об этом: Аэропорту Симферополя торжественно присвоили имя мариниста Айвазовского

«Меня очень трогает, что народ Крыма до этих пор чтит память моего прапрапрадеда. Я испытываю большую радость и гордость от этого», — отметила родственница Айвазовского.