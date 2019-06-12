Аэропорту Симферополя торжественно присвоили имя мариниста Айвазовского

Симферополь, , 13:20 — REGNUM Торжественная церемония присвоения международному аэропорту Симферополя имени выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского состоялась 12 июня, в день России, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, жители республики испытывают чувство гордости за своего великого соотечественника.

«Он стал тем человеком, имя которого осталось в веках благодаря его творчеству. Он жил в Феодосии и любил этот город и завещал ему все своё наследие. Хочу высказать благодарность Феодосийской картинной галерее, которая сохранила его достояние. Аэропорт Симферополь является одним из лучших в России и уверен, что и дальше он будет успешно развиваться и с честью носить имя Айвазовского», — отметил Аксёнов.

Генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин поблагодарил крымчан, которые выбрали имя Ивана Константиновича.

«Для нас это большая ответственность, мы очень благодарны и ответственно относимся к этому выбору», — сказал гендиректор.

Собравшимся представили выставку репродукций работ Айвазовского, театрализованное выступление, а также небольшой концерт ансамбля песни и танца «Арарат». На мероприятии также присутствовала прапраправнучка художника Аманда Роджер.

«Меня очень трогает, что народ Крыма до этих пор чтит память моего прапрапрадеда. Я испытываю большую радость и гордость от этого», — отметила потомок Айвазовского.

Завершились торжественные мероприятия церемонией гашения почтовой открытки, которую «Почта Крыма» специально выпустило для этого события.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года по итогам голосования в рамках проекта «Великие имена России» аэропорту Симферополя решили присвоить имя выдающегося мариниста Ивана Айвазовского. В мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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