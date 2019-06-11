СК изучит все обстоятельства уголовного преследования Ивана Голунова

Москва, , 19:04 — REGNUM Следственный комитет России намерен установить все обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием журналиста издания Meduza Ивана Голунова и нарушением его прав. Об этом 11 июня сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, Следственный комитет тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к преследованию журналиста, которые были направлены министром Владимиром Колокольцевым

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сказала представитель СК.

Читайте также: Московские власти согласовали акцию в поддержку Ивана Голунова

Напомним, ранее сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Глава МВД также сообщил, что причастные к задержанию журналиста сотрудники полиции временно отстранены от службы на время проверки. Кроме этого, Колокольцев заявил о намерении ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об увольнении двух генералов полиции в связи с данным делом.

Читайте также: Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено