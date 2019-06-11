Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено

Москва, , 17:12 — REGNUM Уголовное преследование журналистам портала Meduza ивана Голунова прекращено. Об этом сегодня, 11 июня, заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

По словам министра Колокольцева, уголовное преследование журналиста Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических средств. В ходе задержания в рюкзаке у Голунова были найдены пакеты с наркотическими средствами. Позднее в квартире, которую снимал Голунова, также был найден пакетик с наркотиками.

Однако журналист заявил, что наркотики ему подбросили коррумпированные сотрудники полиции, связанные с кладбищенской мафией, против которой он вёл журналистское расследование.

В ходе экспертиз, в организме Голунова следова каких-либо наркотических средств обнаружено не было. Также не было обнаружено следова якобы найденных у Голунова наркотиков на смывах с ладоней, сделанных в рамках экспертизы. На самих пакетиках с наркотиками отпечатков пальцев и следов ДНК Голунова найдено не было.