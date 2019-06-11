Медведев рассказал о недовольстве европейцев снижением уровня жизни

Женева, Швейцария, , 13:31 — REGNUM Популярность радикальных партий в Европе вызвана социальным недовольством людей, заявил 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он выступил с докладом на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

По его словам, социальное недовольство вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильнейший общественный резонанс.

«Рост влияния радикальных, популистских политических сил в разных странах, и в Европе в целом, за последние десятилетия, — это не что иное, как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием внешних обстоятельств», — сказал Медведев.

Ранее глава правительства России сообщил о влиянии на мировой рынок труда торговых войн и санкций.

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