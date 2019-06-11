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Медведев заявил о влиянии торговых войн на мировой рынок труда

Экономика

Он выступил с докладом в Женеве

Медведев заявил о влиянии торговых войн на мировой рынок труда
Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Женева, Швейцария, 11 июня 2019, 13:18 — REGNUM  Торговые войны и санкции негативно влияют на мировой рынок труда, заявил 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он выступил с докладом на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

«Нелегитимные санкции, протекционизм, торговые войны, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, на состоянии рынка труда», — сказал Медведев.

Компаниям и их сотрудникам становится сложнее жить вне политики, считает глава правительства России. При этом поведение отдельных стран в торговле и экономике он назвал всё более агрессивным.

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Рынок труда
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