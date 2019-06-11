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В России стартовала акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга»

Общество

Акция продлится до 31 декабря 2019 года

Москва, 11 июня 2019, 09:02 — REGNUM  Во всех регионах России с 10 июня стартовала акция «Спаси жизнь — стань донором костного мозга», сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В медицинских офисах Центра молекулярной диагностики CMD любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на HLA-типирование, то есть стать донором костного мозга.

Добровольцы должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 до 45; вес более 50 кг; отсутствие хронических заболеваний. Им будет предложено сдать 3 мл крови из вены.

Акция «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» продлится до 31 декабря 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта РФ утвердило и представило на государственную регистрацию приказ, облегчающий перевозку донорских материалов на борту воздушного судна.

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Донорство крови
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