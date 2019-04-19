Жители России объяснили, что побуждает стать донорами

Москва, , 12:11 — REGNUM Большинство жителей России (70%) считают главным, что побуждает доноров сдавать кровь, — сострадание и стремление помогать людям. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

33% опрошенных видит в донорстве необходимость помочь конкретному человеку. 24% респондентов думают, что кровь сдают для материальной выгоды, 15% — потому что полезно для организма.

Почти половина граждан РФ (45%) становились донорами: 12% — один раз, 14% — два-три раза, 19% — более трёх раз. Число желающих выросло: в 2008 году не участвовали в программах по сдаче крови 64% граждан, 2019 году — 55%.

Опрос проведен 17 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 22 апреля в Москве пройдут мероприятия, призванные повысить популярность донорства крови среди жителей столицы.

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