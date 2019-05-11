Нур-Султан, Казахстан, , 14:25 — REGNUM

С начала в 2019 года правоохранительные органы Атырауской области Казахстана задержали 49 человек за незаконный оборот наркотиков, передает 11 мая телеканал «Хабар 24».

Заместитель начальника управления областного департамента полиции Роман Ермуханов заявил, что за незаконное распространение лекарственных средств задержаны шесть жителей региона.

Злоумышленники торговали обезболивающими препаратами и глазными каплями, которые отпускаются в аптеках строго по рецепту.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля полиция Джамбульской области Казахстана задержала владельца автомобиля, в багажнике которого было обнаружено 20 кг марихуаны.

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