Москалькова посоветовала регионам поддержать частные детсады

Москва, , 07:51 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила региональным властям оказать поддержку частным дошкольным учреждениям, чтобы решить проблему с отказами в предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях на основании отсутствия регистрации по месту жительства. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного в 2018 году.

По словам Москальковой, в 2018 году она получила 38 обращений от родителей, которые не смогли устроить своих детей в детские сады.

В докладе предлагается оказать поддержку частным детсадам и установить выплаты родителям детей, не попавшим в государственные дошкольные образовательные учреждения.

Отмечается, что общее количество обращений по вопросам дошкольного образования составляет почти треть (31%) от общего объема обращений, касающихся образовательной сферы.

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