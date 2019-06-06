Кадровый дефицит в школах и детсадах Бурятии увеличится втрое к 2021 году

Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM Нехватка кадров в системе образования Бурятии может утроиться к 2021 году. К этому времени в рамках нацпроекта «Образование» в республике должны построить 11 школ и 25 детских садов. Для них потребуется 972 педагогических работника, хотя уже сегодня дефицит составляет 534 педагога. Такие цифры озвучили ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Решать проблему министерство намерено комплексно и «системно». Прежде всего, чиновники планируют добиваться увеличения контрольных цифр приёма студентов на педагогические специальности.

«Конечно, регион самостоятельно не может увеличить контрольные цифры приёма, это не входит в рамки региональных полномочий. Однако лоббировать свои интересы и ходатайствовать перед Министерством просвещения, Министерством образования и науки РФ может и должен», — отметил министр Баир Жалсанов.

Подробнее об этой инициативе: «Логика» властей: учителя получают ниже МРОТ — увеличим число студентов

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Так, одна из кузниц образовательных кадров — Бурятский республиканский педколледж — выпустит в 2019 году 200 специалистов, тогда как в прошлом году выпуск составил 185 человек. Контрольные цифры приёма в этом году министерство намерено увеличить сразу на 100 бюджетных мест.

«Вполне очевидно, что не все 100% выпускников колледжа придут в школу — часть продолжит обучение в вузе, представители мужского пола уйдут в армию, часть выпускниц уйдет в декретный отпуск. Это «резерв»: они придут в образование, но их приход по объективным причинам отсрочен во времени», — резонно добавляют в ведомстве.

Чиновники планируют также вести «адресную подготовку старшеклассников для поступления на педагогическую специальность». А повышения престижности профессии преподавателя намерены добиваться «через формирование положительного медийного образа». Что это значит, пока непонятно, однако в министерстве намерены обеспечить «не только удовлетворение оперативных потребностей в квалифицированном персонале, но и постоянный приток подготовленных кадров в образовательную сферу».

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