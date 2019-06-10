Сальвини ответил на призыв папы римского спасать жизни: «это мы и делаем»

Милан, Италия, , 16:02 — REGNUM Лидер «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в Милане в понедельник, 10 июня, ответил на призыв папы римского Франциска помогать спасать жизни.

«Именно это мы и делаем», — сказал Сальвини, добавив, что после прихода к власти нового правительства значительно снизилось как число прибывших в Италию нелегальных мигрантов, так и число погибших и пропавших без вести в море.

Глава католической Церкви ранее выступил с призывом ставить в центр внимания в вопросе о мигрантах человеческую жизнь, а не что-либо иное.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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