Видео: на E3 состоялась мировая премьера нового Microsoft Flight Simulator

Лос-Анджелес, США, , 09:23 — REGNUM Новая версия Microsoft Flight Simulator выйдет на платформах ПК и Xbox в 2020 году. Об этом 9 июня сообщил портал Screen Rant.

Мировая премьера одного из самых известных авиасимуляторов состоялась на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019. Компания показала трейлер будущей игры в которой геймеры смогут отправиться в любую точку планеты днем или ночью, при этом столкнувшись с «реалистичными, сложными погодными условиями». Стоит отметить, что точная дата релиза Microsoft Flight Simulator пока не названа.

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Напомним, на E3 подразделение Xbox компании Microsoft представило 60 игр. Кроме того, 9 июня 2019 года компания запустила свой сервис Xbox Game Pass для платформы ПК.

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