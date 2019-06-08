В Google назвали требования к интернет-соединению для сервиса Stadia

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Минимальная рекомендуемая пропускная способность интернет-соединения для использования игрового сервиса от Google составит 10 мегабит в секунду. Об этом сообщается на сайте проекта.

Облачный игровой сервис Google Stadia будет запущен в 14 странах в ноябре 2019 года. В 2020 году сервис станет доступен в ряде других стран. При использовании облачной технологии, когда вычисления производятся на удалённом сервере, основным техническим требованием становится пропускная способность интернет-соединения.

В Google рассказали, что для минимальная пропускная способность для транслировании видеоигр в разрешении 720p с кадровой частотой 60 fps составит 10 Мбит/сек. Разрешение 1080p потребует 20 Мбит/сек, для передачи видео в формате 4K потребуется до 35 Мбит/сек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Google объявили, что стоимость месячной подписки на игровой сервис Stadia составит $9,99.

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