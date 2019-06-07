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«Кровь из носа, должны полететь»: Рогозин о первом запуске «Ангары»

Общество

Старт ракеты-носителя «Ангара» состоится по плану – в 2023 году

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 12:43 — REGNUM  Старт ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный (Амурская область) состоится по плану — в 2023 году, заявил 7 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сроки (первого старта ракеты-носителя) не меняются — в 2023 году, кровь из носа, должны полететь», — заявил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе сообщили, что в настоящее время на космодроме построен один стартовый стол для запусков ракет семейства «Союз-2», второй стартовый стол, для запуска тяжелых ракет семейства «Ангара» должен появиться в результате строительства объектов второй очереди.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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