Москва, , 12:59 — REGNUM Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный пройдёт 5 июля. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«Запуск космического аппарата «Метеор-М № 2.2» с космодрома Восточный запланирован на 5 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата запуска может быть скорректирована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на космодроме Восточный отметили третью годовщину со дня первого пуска ракеты-носителя «Союз».

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