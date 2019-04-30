Москва, 30 апреля 2019, 12:59 — REGNUM Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный пройдёт 5 июля. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
«Запуск космического аппарата «Метеор-М № 2.2» с космодрома Восточный запланирован на 5 июля 2019 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дата запуска может быть скорректирована.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на космодроме Восточный отметили третью годовщину со дня первого пуска ракеты-носителя «Союз».
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