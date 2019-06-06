Крепкий алкоголь и сигареты вышли из пятерки самых популярных товаров в РФ

Москва, , 09:09 — REGNUM Крепкий алкоголь и табачная продукция выпали из пятерки самых популярных товаров у жителей России, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», который обработал более 14 млрд кассовых чеков.

Так, в мае самыми популярными стали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой. В мае 2018 года прошлого года в пятерку, помимо хлеба, безалкогольных напитков и лекарств, входили сигареты и крепкий алкоголь. В этом году табачная продукция находится на 10 месте, а крепкий алкоголь выпал из топ-10.

По словам экспертов, это связано в том числе с ограничительными мерами государства, изменением потребительских предпочтений граждан, а также реформой контрольно-кассовой техники.

Читайте также: Россия спивается — это миф: мнение

Вместе с тем, официальная статистика подтверждает данную тенденцию. Так, по данным министерства сельского хозяйства, в прошлом году объем продаж табачной продукции упал почти на 16%, до 231,8 млрд штук, передают Известия.

Как сообщало ИА REGNUM, три республики Северного Кавказа заняли последние места в рейтинге самых курящих регионов России. Речь идет о Чечне, в которой к табаку пристрастны всего 2% жителей, Ингушетии — 5% и Дагестане — 9%. Самые «курящие» — Чукотский автономный округ (48%), Магаданская область (41%) и Еврейский АО (36%).

Что касается алкоголя, то больше всего в России по итогам 2018 года его было продано в Ненецком автономном округе (28,6 литров на душу населения). Далее идут Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л). В среднем по России этот показатель равен 14,3 л.

Читайте также: Предложена «тяжёлая артиллерия» для борьбы с ростом смертности в РФ