Россия спивается – это миф: мнение

Москва, , 14:19 — REGNUM Тема новогодних праздников неразрывно связана с темой алкоголя и похмелья. Некоторые считают, что она особо актуальна 1 января. Но учитывая, что Россия гуляет до 9 января, то, вероятно, правильно говорить о восьмом числе второго зимнего месяца. Особенно учитывая, что не только православные, но и многие атеисты, мусульмане и представители других российских конфессий активно празднуют Рождество. Некоторые ресторации даже предлагают особые программы на рождественскую ночь, которая однозначно выйдет несколько дешевле новогодней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

«Употребление алкоголя в России связано со множеством традиций, примет и суеверий. Собутыльник в России — это человек, с которым хочется выпить и пообщаться, то есть это либо возлюбленная, либо лучший друг, с которым всегда есть о чем поговорить и помолчать. Особенно это касается людей, прошедших горячие точки.

Но для посиделок нужен повод, и лучшего повода, чем Новый Год и Рождество, однозначно не найти. Существует очень распространенный миф о том, что Россия спивается. На самом деле, по официальной статистике, потребление алкоголя в нашей стране соответствует среднеевропейскому уровню», — отметил эксперт.

В свое время автор этих строк был членом московского клуба любителей виски, так что вопрос был изучен достаточно подробно. И здесь на первый план выходит вопрос качества. Качественный алкоголь не только украшает жизнь, но и позволяет более быстро находить контакт с собеседником, легче расслабиться в случае необходимости, что также очень важно для людей, которые делают карьеру в реальной конкурентной среде. Крепкий качественный алкоголь также может быть очень хорошим катализатором контакта с прекрасным полом.

«Давно известно, что женщина должна быть настолько умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и настолько раскованна и вульгарна, чтобы нравиться умным. Есть точка зрения, что современная российская борьба с алкоголем и табаком имеет конкретную цель — переключить людей с алкоголя и табака на легкие наркотики, а в идеале даже легализовать их. Данный процесс широко шагает по всему миру.

Мое глубокое и твердое убеждение: алкоголь — это хорошо. Другое дело, что любая хорошая вещь, доведенная до абсурда, становится злом. Кто хорошо работает — тот хорошо и отдыхает», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, медики дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января. По их мнению, самый простой способ избежать похмелья после застолья в новогодние праздники — это вообще исключить алкоголь, заменив его на газированные и негазированные напитки.