ЛНР: ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения

Луганск, , 15:25 — REGNUM Украинские формирования наращивают силы вдоль линии соприкосновения с ЛНР, заявил 5 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Возле населённого пункта Лозоватка возле жилой застройки были обнаружены два зенитно-ракетных комплекса, а в посёлке Геевка — БМД и два БТР.

«Украинские силовики начали переоборудование и укрепление позиций вблизи участка разведения в районе населённого пункта Золотое, также в этот район отмечено прибытие двух БМП-1», — отметил Филипоненко.

Он призвал местных жителей жаловаться на ВСУ в миссию ОБСЕ и требовать отвода техники подальше от жилой застройки.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в населённом пункте Александровка разведка обнаружила позиции двух БМП и трёх противотанковых пушек.

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