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На границе с ЛНР обнаружены позиции украинской техники — Народная милиция

Происшествия

Местным жителям стоит обратиться к наблюдателям ОБСЕ

Луганск, 4 июня 2019, 15:17 — REGNUM  Украинские силовики продолжают наращивать силы в зоне столкновения с защитниками ЛНР, заявил 4 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«В населённом пункте Александровка вблизи жилых домов зафиксировано размещение двух БМП-1 и трёх 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», а в населённом пункте Смоляниново — двух противотанковых ракетных комплексов», — рассказал он.

Филипоненко не исключил, что боевики 10-й бригады ВСУ могут использовать технику для провокационных обстрелов территории ЛНР.

Он также призвал мирных жителей указанных населённых пунктов активно жаловаться на действия украинских силовиков представителям ОБСЕ и требовать убрать технику с занимаемых позиций.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского ситуация на линии соприкосновения заметно обострилась.

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