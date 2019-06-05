Тони Старк жив: может ли Железный человек появиться в новом фильме Marvel?

Лос-Анджелес, США, , 14:32 — REGNUM Поклонники киновселенной Marvel строят теории о возвращении супергероя Железного человека на большие экраны вновь. Свои версии пользователи пишут в социальных сетях и на форумах.

Например, пользователь Reddit с ником VirgelFromage считает, что Тони Старк может вернуться в новом фильме «Человек-паук: вдали от дома» в качестве искусственного интеллекта. Автор теории приводит в качестве аргумента новый телевизионный ролик, посвященный премьере блокбастера 4 июля. В видео Питер Паркер (Том Холланд) надевает специальные очки, а голос виртуального помощника приветствует героя. Однако этот голос не похож на предыдущие версии в киновселенной Marvel и звучит очень искусственно. Возможно, считает поклонник, таким образом создатели картины пытаются скрыть от зрителей настоящий голос, который может принадлежать Тони Старку (в исполнении Роберта Дауни-мл).

В то же время в социальной сети Twitter пользователи imnotiron и taisspad предположили, что Тони Старк может вернуться в конце фильма о Человеке-пауке в образе другого персонажа — Мистерио. Поскольку в трейлере Мистерио якобы помогает Питеру Паркеру бороться со злодеями, а в комиксах сам является отрицательным персонажем.

https://twitter.com/taisspad/status/1135231843505201152

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» выйдет в мировой прокат 4 июля и станет продолжением картины «Мстители: Финал» (2019) режиссеров Джо и Энтони Руссо. «Мстители: Финал» стал вторым в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа (на первом месте находится «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года).

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