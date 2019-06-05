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В Биробиджане арестовано имущество издательского дома

Общество

Причина: долги по налоговым платежам

Биробиджан, 5 июня 2019, 11:16 — REGNUM  Долги по налоговым платежам стали причиной ареста имущества издательского дома в Биробиджане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В этом здании расположены типография и редакции двух газет: «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер Штерн». Однако, как сообщает ЕАОМедиа, визит судебных приставов на производственный процесс не повлиял. Причиной ареста имущества стало накопление долгов по налоговым платежам в общей сумме порядка 2,5 млн руб.

«Мы являемся автономной организацией, ничего ценного у нас описать нельзя. Приставы описали холодильник, пару стульев и оставили всё это на ответственном хранении. Изъять имущество, связанное с производством газет, у нас не могут по закону. Оно принадлежит не нам, а учредителю — областному правительству. Угрозы прекращения выпуска газет, остановки типографии нет», — рассказал генеральный директор издательского дома Андрей Тепляшин.

Руководитель уверен, что во второй половине года долговая нагрузка выправится.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане за долги по оплате коммунальных услуг отключениям подвергнуты бюджетные учреждения. Были отключены Биробиджанский медицинский колледж, задолжавший 1,5 млн рублей, Центр профилактики и борьбы со СПИД с долгом в 36 тыс. и областная ветеринарная лаборатория, не оплатившая энергетикам 126 тыс. рублей. В эти учреждения прекращена подача тепла и горячего водоснабжения.

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Деятельность судебных приставов
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