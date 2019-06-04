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У берегов Португалии задержан катер из Бразилии, набитый мешками с кокаином

Общество

Стоимость изъятого наркотика составляет около $49 млн

У берегов Португалии задержан катер из Бразилии, набитый мешками с кокаином
Ricardo Graça Matias
Патрульный катер. Португалия

Лиссабон, 4 июня 2019, 19:34 — REGNUM  Полиция и береговая охрана Португалии задержала бразильский «рыбацкий катер», на борту которого находилась тонна кокаина, 4 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению полиции, в ходе спецоперации на катере были арестованы семеро контрабандистов и обнаружен отсек, забитый мешками с кокаином общей стоимостью около $49 млн.

Крупный канал контрабанды кокаина был вычислен в ходе совместной операции спецслужб и полиции Португалии, Бразилии, Великобритании и США под названием «Белый песок».

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