В Китае прошел ритуал сожжения наркотиков в память об Опиумных войнах

Гуанчжоу, Китай, , 06:40 — REGNUM Почти тысяча человек из провинции Гуандун, Гонконга и Макао на юге Китая приняли участие в церемонии сжигания наркотиков в память об Опиумных войнах, бушевавших в стране 180 лет назад, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Церемония прошла после обеда по местном времени 3 июня на площади Музея опиумных войн в городке Хумэнь, где высокопоставленный чиновник империи Цин (1644−1911) Линь Цзэсюй сжигал контрабандный опиум, изъятый у иностранных поставщиков в 1839 году.

Огромное количество наркотиков, изъятых за последние годы были сожжены в четырех печах. Юные представители Гуандуна, Гонконга и Макао давали антинаркотическую присягу под руководством Линь Хунханя, потомка Линь Цхэсюя. Кроме того, в более чем 120 районах по всей провинции прошли памятные мероприятия.

Уничтожение опиума в Китае началось именно под руководством Линь Цзэсюя в Хумэне 4 июня 1839 года. Около 1,4 тыс. тонн конфискованных наркотиков у иностранных торговцев было уничтожено за 23 дня. Это знаменательное событие запустило Опиумную войну, известную также, как Китайско-британскую войну.

Британская Империя желала поставлять на китайский рынок опиум для того, чтобы выровнять торговый баланс между странами, который был перекошен в пользу Китая. И ничем кроме опиума Британия изменить баланс либо не могла, либо не хотела. При этом, Китай жестко запрещал оборот опиума.