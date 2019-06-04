Зеленский везёт в Брюссель стратегию «возвращения Крыма»

Киев, , 10:25 — REGNUM Стратегия «возвращения Крыма Украине» будет обсуждаться во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на брифинге, который транслировал телеканал «1+1».

Она заверила, что команда нового главы государства «не забыла» про Крым. По этому вопросу постоянно идут консультации, Крым будет обсуждаться и на встрече Зеленского с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО, пояснила Мендель.

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До принятия конкретного решения украинская администрация воздержится от комментариев. Но «Крым — это Украина», подчеркнула пресс-секретарь.

Поездка в Брюссель 4 июня станет первым зарубежным визитом Зеленского, получившего полномочия главы Украины 20 мая. За два дня он намерен встретиться, в частности, с президентом Польши Анджеем Дудой, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Европейского Совета и Европейской комиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявлял, что Крым вернётся в состав Украины после смены власти в России. Он говорил также, что у него нет планов возвращать Крым сразу после вступления в должность президента. Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Для Москвы вопрос принадлежности Крыма закрыт, однако украинские власти продолжают считать полуостров «оккупированным».

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