Яблочный сок является лучшим напитком для утоления жажды — эксперт

Москва, , 10:38 — REGNUM Для утоления жажды в жару лучше всего подойдёт разбавленный в два раза водой яблочный сок, заявил руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич. Об этом 4 июня сообщает RG.

По её словам, сок из яблок, в отличие от воды, поможет не только утолить жажду, но и быстро восполнить потерю солей в организме. Поддерживать солевой баланс очень важно для нормализации артериального давления и всех обменных процессов.

Яблочный сок, разбавленный водой, может помочь детям при обезвоживании в случае кишечных заболеваний. Он оказался на 17% эффективнее, чем специальные электролиты, сообщила Хомич.

«Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки», — говорит эксперт.

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